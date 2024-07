Streekhistorisch Centrum ontvangt kostbaar vaandel

STADSKANAAL – Gisteren droeg de Jubileumcommissie van de inmiddels opgeheven gymnastiekvereniging Jahn II hèt symbool van de vereniging, namelijk het vaandel, over aan de collectie van het Streekhistorisch Centrum. Directeur Helen Kämink nam het vaandel namens het museum in ontvangst.

Het vaandel van Jahn II is al in 1883 gemaakt van zwart fluweel door een aantal vooraanstaande dames uit Stadskanaal, die toen zelf nog niet eens lid mochten worden. 1883 is het oprichtingsjaar van de eerste vereniging Jahn, die echter ruim 10 jaar later weer ter ziele ging. In 1903 probeerde men het opnieuw met meer succes. Toen werden de Romeinse II en het oprichtingsjaar 1903 van de vereniging Jahn, nu Jahn II, aan het vaandel toegevoegd. Het vaandel is dus al ruim 140 jaar oud en daarmee één van de oudste originele objecten van het Streekhistorisch Centrum.

Een vaandel was van oudsher van groot belang voor een (sport-)vereniging: het moest met eerbied worden behandeld, het werd voorafgaand aan een manifestatie trots voorop gedragen bij de opkomst en ook eerbiedig gegroet. Ere-voorzitter van de vereniging, Jaap Meijering was jarenlang vaandeldrager: “Het was een eer als je werd aangewezen om voorafgaand aan de uitvoering het vaandel te mogen dragen, maar het was niet makkelijk. Het dikke fluwelen doek, behangen met tal van medailles, weegt behoorlijk zwaar en je moest het niet alleen rechtop dragen, maar tijdens de groet ook naar voren buigen en dan even zo blijven staan”.

Meijering heeft het vaandel de laatste decennia steeds zorgvuldig thuis bewaard, samen met nog tal van andere vlaggen en archiefstukken van de gymnastiekvereniging waaronder de originele oudste groepsfoto, uit 1903. Ook deze stukken werden nu aan het SHC geschonken.

De schenking ging tevens gepaard met een financiële donatie, waar directeur Helen Kämink zeer door werd verrast: “Natuurlijk zijn we blij met de kostbare schenking. Maar zoiets aannemen is één ding, vervolgens moet je er ook goed voor zorgen. Dat is bij zo’n kwetsbaar en waardevol object als een vaandel best een zorg. Met de geldelijke bijdrage kunnen we zorgen voor een goede kast en verpakking zodat schadelijke invloeden tot een minimum worden beperkt.”

Het geschonken vaandel en de archiefstukken zijn de komende tijd in het Streekhistorisch Centrum te bewonderen in de kleine tentoonstelling “Verhaal van een vaandel”, nog tot en met eind september 2024.

Helen Kaemink