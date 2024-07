Tijdens de vierde ronde van het internationaal NK Ovalracing gaan de Junioren en de Bangerstox strijden om hun Gouden Helm Trofee

TER APEL – Op zondag 14 juli is het tijd voor de 4 ronde van het int. NK Ovalracing in Ter Apel. Na drie zeer succesvolle wedstrijddagen, eerder dit seizoen, belooft het wederom een waar spektakel te worden. Naast de Junioren gaan ook de Bangerstox namelijk met een groot deelnemersveld strijden om de Gouden Helm Trofee. Daarnaast gaan de overige klasses verder in de spannende strijd om de punten voor het NK Ovalracing 2024. Het is tevens de laatste mogelijkheid voor coureurs om hun bolides voor te bereiden op het Speedweekend, op 31 augustus en 1 september. Dan staat namelijk voor de 2.0 Hotrods het Europees kampioenschap op het programma en zien we de National Hotrods strijden om de Euromaster titel 2024.

Juniorenklasse

De jeugd heeft de toekomst en dus gaan ook deze snelle jongens en meiden strijden om hun Gouden Helm Trofee 2024. Dat we door het verloop van coureurs vanwege het behalen van de leeftijdsgrens (11 tot 16 jaar) wat minder deelname bij de Junioren hebben wil niet zeggen dat de races daardoor niet spannend zijn. De jeugdige coureurs zijn erg aan elkaar gewaagd en laten faire gevechten op de baan zien. Ook gaan we nieuwe coureurs zien debuteren. Zo zal Teis Fischer uit Ter Apel eindelijk voor het eerst de baan op mogen dit seizoen. Zijn auto werd al op de Racing Expo voor het seizoen gepresenteerd, door het recent bereiken van de minimale leeftijd van 11 jaar mag hij nu voor het eerst deel gaan nemen. In het kampioenschap gaat Cato Caspers uit Kampen aan de leiding, hij heeft met zijn Citroen C1 een voorsprong van 10 punten op Zoe van Wieren uit Zwartemeer.

Rookie Rods

Bij de Rookie Rods is Keano Boes uit Vroomshoop nog altijd de lijstaanvoerder, maar door het uitvallen in heat 2 wist de concurrentie iets dichterbij te komen. Equipe Kuiper/Mulder heeft slechts een achterstand van dertien punten op Boes net als Brian Doddema uit Musselkanaal. Daar weer achter is het equipe van den Akker/Caspers die op een vierde plaats in de ranglijst terug zijn te vinden.

Met de overwinning in de strijd om de Gouden Helm Trofee op zak heeft Kevin Zwiep uit Schoonoord ook de koppositie in de tussenstand van het Nederlandskampioenschap stevig in handen. Bernd Horstkamp uit het Duitse Hoogstede heeft door het constant punten te scoren momenteel de tweede positie in handen. Harm Veenstra uit Klazienaveen is op de baan de grootste uitdager van Zwiep, door een uitval in de 2de wedstrijddag van het seizoen kijkt hij echter tegen een achterstand van 22 punten aan. Ook daar achter zijn er vele snelle mannen aan elkaar gewaagd. Met Danny Lubben, Catrinus Vochteloo, Edward Jan Walsma en David Bonnarens hebben we dit seizoen al zeer spannende gevechten op de baan gezien.

Naar verwachting gaan we een aantal coureurs zien die dit seizoen voor het eerst aan de start staan na het bouwen van een compleet nieuwe auto. Zo zal Gerton Boes uit Coevorden te zien zijn met een Opel Adam en zien we John van der Palen na een aantal jaren terug met een compleet nieuwe Citroen DS3.

Frank Nohring uit Recklinghausen gaat aan de leiding in het Nederlands kampioenschap voor Rik van der Linden uit Tilburg en Fabian Baer. In het overkoepelende kampioenschap over alle banen is het Niek van den Akker uit het Brabantse Nuland die de koppositie in neemt. Daar volgt Fabian Baer op plek twee en Niklas Klaka staat momenteel derde in de tussenstand. Eveneens is dit voor de coureurs de laatste gelegenheid om hun auto’s goed af te stellen voor het Europees Kampioenschap dat tijdens het Speedweekend na de zomer op het programma staat.

National Hotrods

Het is ongemeen spannend bij de National Hotrods. Maar liefst zes coureurs staan binnen tien punten van elkaar in de strijd om de Nederlandse titel. Jeffrey Zwiep uit Valthermond heeft de leiding in handen na een vliegende start in het begin van het seizoen, hij wist de eerste twee wedstrijddagen te domineren. De laatste wedstrijddag zag hij de concurrentie echter weer snel dichterbij komen. Zo staat Mark Teuben uit Ter Apel momenteel tweede met een achterstand van slechts vijf punten op Zwiep en wist Reimon Bos uit Noord Sleen door het maximale aantal punten te scoren tijdens de races van vorige maand ook de aansluiting bij Zwiep te vinden. Ter Apeler Johan Sanders heeft evenveel punten en Merlin Beganovic uit Nieuw Weerdinge en John van den Bosch uit Rosmalen staan beide op slechts één punt achterstand. Naast het close racen op de baan wordt de puntenstand zo richting het einde van het seizoen dus ook erg belangrijk. Daarnaast zal er ook wederom gestreden worden om de punten voor het overkoepelende kampioenschap van de NHRRG. Daar gaat Jeroen Kurvers uit het Limburgse Helden met zijn BMW Z4 aan de leiding voor Johan Sanders en Lars Dreschel.

In de BMW Cup is het Dennis van Veen uit Oude Pekela die een riante voorsprong heeft opgebouwd. Met 31 punten meer dan Equipe Bolk/Stoffers heeft hij een goede uitgangspositie voor de tweede helft van het seizoen. In de strijd om de tweede positie zijn de onderlinge verschillen een stuk kleiner, zo moet Rowen Snijder uit Nieuw Amsterdam slechts twee punten goed maken om op te klimmen naar de tweede positie. Momenteel staan eq Boes/ van Wieren, Bryan Jongbloed en Marco Bontjer op de posities net buiten het podium, maar met minimale achterstand zijn zij volop in de strijd voor die bovenste posities.

Drie verschillende winnaars tijdens de derde serie races om het int. NK Ovalracing maken de strijd in de Standaard 2000 erg interessant. Maar door constant als eerste of tweede te finishen heeft Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge de koppositie in handen. Daniel Birke uit Lingen is de grootste concurrent in de strijd om de Nederlandse titel 2024. Hij heeft een achterstand van vijftien punten op Ruben Schans. Slechts drie punten daarachter is het equipe Brakels en Michael Birke die met een gelijke puntenstand de derde positie momenteel delen. Ook Bas van der Straat doet volop mee in de strijd om de podiumplekken. Zo hoeft hij slechts twee punten goed te maken om ook in aanmerking te komen voor die derde positie in het kampioenschap. Veelal staan er zestig Bangerstox aan de start tijdens de wedstrijden in Ter Apel. Ook deze derde wedstrijd voor de Bangerstox dit seizoen kunnen we een goed gevuld deelnemersveld aan de start verwachten. De coureurs in deze klasse gaan naast de punten voor het NNO Kampioenschap ook strijden om de Gouden Helm bokaal voor de Bangerstox. Spanning en spektakel gegarandeerd in deze contactklasse.

De races zullen zondag 14 juli om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start. De organisatie, maar ook de coureurs staat te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn.

Meer info is te vinden op http://www.ovalracing-terapel.nl

Robert Dreier

Voorzitter

Noord Nederlandse Ovalracing Ter Apel