Vandaag in De Dag Vanmorgen

G1, STUDIO RTV WESTERWOLDE – RTV G1 is een samenwerkingsverband van de lokale omroepen RTV GO! (Oldambt), RTV Westerwolde (Pekela en Westerwolde). RTV G1 is gelijktijdig te beluisteren via de bekende frequenties van de eigen lokale omroep. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur luisteren naar: De Dag Vanmorgen, gepresenteerd door Oscar Bolsenbroek. Het programma bestaat naast gevarieerde muziek, het laatste nieuws en het weerpraatje ook uit een aantal interviews met gasten die naar de studio komen, of tijdens de uitzending worden gebeld.

Wat kunt u vandaag verwachten:

09.15 Chris Kruizinga – ASVB – FC Groningen in Blijham

09.45 Jacco Swierenga en Aart Jan Langbroek – Groen! Dat moet je doen

10.15 Johnny Hensens – Rock-On Outdoor Festival in Pekela

10.45 Dorien Beijer – Zomermarkt bij de Vuurvlinder in Stadskanaal

11.15 Dieverdoatsie – Wietze de Roo wie er te gast zijn bij het programma

11.45 Helene Neijmeijer – Concert Harm Tabak en Eltje Doddema bij Pand 405 in Valthermond

