Wildplukwandeling bij buitencentrum Boomkroonpad

DROUWEN – Ga mee de natuur in op zoek naar eetbare wilde planten. Op onder andere 13 juli organiseert Staatsbosbeheer in samenwerking met In Het Wilde Weg een wildplukwandeling.

Je leert van de gidsen van In het Wilde Weg hoe je plukt met respect voor de natuur en welke planten eetbaar zijn. Ook hoor je meer over hoe je bepaalde planten en kruiden het beste kunt plukken en hoe je ze kunt gebruiken. In elk seizoen kun je verrassend veel eetbare wilde planten vinden zoals vogelmuur, kleine veldkers en harig knopkruid. De berm, het veld en je achtertuin zullen nooit meer hetzelfde zijn. Na afloop geniet je van een warm kruidendrankje en geniet je van een wildplukversnapering. Een overzicht van de planten die we tegenkomen en een aantal recepten ter inspiratie krijg je achteraf toegestuurd. De wandeling start bij het buitencentrum Boomkroonpad.

Datum: 13 juli 2024

Tijd: 10.30 – 12.30 uur

Locatie: Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, Drouwen.

Opgave: via website van Staatsbosbeheer

Wildplukwandeling Boomkroonpad (staatsbosbeheer.nl)

In Het Wilde Weg