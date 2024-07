Winnaar E-sloep van DelfSail Scan & Win actie bekend

DELFZIJL, WILDERVANK – De winnaar van de ‘Scan & Win een E-sloep’ actie van Marketing Eemsdelta, die plaatsvond tijdens DelfSail 2024, is officieel bekendgemaakt. Jasper van Dooren uit Breda is de gelukkige eigenaar geworden van de nieuwe e-sloep, die hij op 5 juli in ontvangst nam bij Watersport Vertrouwen in Wildervank. ‘Echt nooit verwacht, maar ik ben er zo blij mee. Met de familie varen we vaker in Nationaal Park De Biesbosch en nu met deze elektrische sloep kan ik geruisloos de bevers spotten’. Een rondje door de grachten van Breda met m’n vrienden zal ook deze zomer wel op het programma staan, aldus de breed lachende Jasper.

De E-sloep van ruim 10.000 euro, is een onderdeel van de initiatieven van Marketing Eemsdelta om de pracht van de regio te promoten. De tijdens het evenement verzamelde e-mailadressen bieden een waardevolle kans om bezoekers op de hoogte te houden van andere evenementen en de attracties die Eemsdelta te bieden heeft. Deze gegevens worden tevens gebruikt voor publieksonderzoek.

Marketing Eemsdelta