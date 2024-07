Oude Trekker en Motoren Vereniging (OTMV) viert negende lustrum met show in Borgerswold

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 6 juli, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL WIND OP KOMST | TIJDELIJK WARM

Rond het middaguur zal het vandaag af en toe regenen maar gaandeweg de middag wordt het weer droger en komen er opnieuw opklaringen. De wind wordt matig tot vrij krachtig uit zuid tot zuidwest met windkracht 3 tot 5. Maar later op de dag komt daar nog wat bij en krijg je enige tijd windkracht 5 tot 6 met -bij ons- vlagen van 60 tot 70 km/uur. In de loop van de avond neemt de wind weer wat af en vannacht is er nog windkracht 3 tot 4 over. De maximumtemperatuur voor vandaag is 21 á 22 graden, de minimumtemperatuur voor komende nacht is ongeveer 11 graden.

Er is vannacht overigens kans op een enkele bui en morgen neemt de kans op een paar buien weer toe. Vooral morgenmiddag kan het soms regenen, morgenavond is het meestal droog. Morgenochtend zijn er vrij veel opklaringen, morgenmiddag- en avond is het vaak bewolkt. Maximum morgen rond 18 graden en een matige zuidwestenwind.

Maandag is het ongeveer hetzelfde met enkele opklaringen en vooral in de middag enkele buien, dinsdag lijkt droog en vrij zonnig te zijn. Maximum maandag rond 21 graden, dinsdag rond 26. Woensdag is ook nog warm maar dan is er kans op een regen- of onweersbui en daarna wordt het weer wat koeler.