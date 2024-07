Politie opnieuw naar melding Café de Gieterij in Heiligerlee

HEILIGERLEE – De politie is vanavond opnieuw uitgerukt voor een melding bezitsaantasting/overval bij Café de Gieterij aan de Provincaleweg in Heiligerlee.

De melding kwam om 22.11 uur binnen. Volgens omwonenden staan er een politiebus en een ambulance voor het pand. Het is niet bekend wat er is gebeurd.

Dit is de tweede keer deze week dat de politie naar de horecagelegenheid uitrukte. Woensdagavond tegen negen uur liepen twee gemaskerde mannen naar het café. Ze renden weg toen ze zagen dat er iemand op het terras stond. Beide personen vertrokken zeer waarschijnlijk in een grijze auto.

Vermoedelijk dezelfde wagen stopte enige tijd later op de stoep van De Venne bij het steegje de Moushörndrift in Winschoten. Een van de inzittenden stapte uit, heeft vermoedelijk gewacht totdat er niemand meer in de Langestraat in de buurt was en sloeg daarna in die winkelstraat de ruiten in van een kapsalon. Dezelfde kapperszaak was een jaar terug doelwit van een aanslag met een explosief.

Of de zaken met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk.

U kunt de politie bereiken via 0900-8844 (Bureau Winschoten) of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.