Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 7 juli, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN EEN BUI | TWEE WARME DAGEN

Het zal vanmiddag een komen en gaan worden van opklairngen en bewolkte momenten. Zo af en toe kan er eens een bui voorbijkomen en dat kan best ook een flinke bui zijn (en dat kan tot in het begin van de avond). Het is niet warm en niet koud: de maximumtemperatuur is vandaag ongeveer 20 graden. De wind is ook minder sterk dan gisterenmiddag: vandaag hebben we windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten en vanavond neemt de wind nog af.

Vannacht is het daarna kalm en licht tot half bewolkt weer, met minima rond 13 graden. Morgen is er eerst kans op een buitje maar verder is het droog met mooie zonnige perioden en een maximum van 21 á 22 graden, bij een zwakke veranderlijke wind.

Na morgen is het eventjes warm: dinsdag wordt het 27 á 28 graden met vrij veel zon, woensdag is het nog 25 graden maar vanaf woensdagnacht is er ook kans op een regen- of onweersbui. Dat kan ook een flinke bui met windstoten zijn. En daarna is het weer koeler met middagtemperaturen rond de 20 graden. De donderdag lijkt voorloopig droog te zijn, eind van de week en volgend weekend is er opnieuw kans op een paar regenbuien.