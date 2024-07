De Vakantie Voorleestent komt naar Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 8 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON, WOLKEN, EN EEN BUI | WOENSDAG ONWEERSKANS

De start is weer vrij zonnig maar de bewolking zal toch wel weer toenemen en vanmiddag is er ook kans dat er een paar buien met regen ontstaan. Veel zijn dat er niet, maar het zal vanmiddag vaak bewolkt zijn, de maximumtemperatuur is ongeveer 20 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot zuid, later is de wind zwak en veranderlijk.

Morgen is er een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot oosten. Dat geeft warmer weer met flinke zonnige perioden, met een maximumtemperatuur in de middag van 26 of 27 graden. Het wordt ‘s avonds ook redelijk benauwd en woensdagnacht is er kans op regen- of onweersbuien. Ook woensdagochtend is er nog kans op een onweersbui, in de middag en avond is er af en toe zon en vallen er een paar regenbuien. Maximum woensdagmiddag nog rond 23 graden.

Donderdag en vrijdag zijn we terug bij 20 tot 22 graden, maar het is dan wisselvallig met kans op zomerse regenbuien: vooral donderdag kan er een flinke bui vallen. Het weekend lijkt weer wat droger te worden.