Vakantielezen! Lees je met ons mee?

WESTERWOLDE – Ga je mee op een spannende ontdekkingsreis? Dan gaan we vakantielezen! Onze leesconsulenten van Biblionet Groningen hebben een bezoek gebracht aan veel basisscholen in de gemeente Westerwolde om dit leuke project te introduceren. In de vakantie is de school gesloten, maar we lezen verder met de Bibliotheek om ook tijdens de vakantie het lezen te bevorderen. Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers op een wel hele leuke manier!

Vakantielezen biedt een afwisselend programma dat bestaat uit drie belangrijke onderdelen: activiteiten in de klas, thuis en in de bibliotheek.

In de klas hebben de leerlingen hun leeservaringen verzameld op een kleurrijke landkaart door stickers te plakken op de verschillende themalanden waar ze zijn geweest met hun gelezen boek, zoals Avonturenland, Sportmanië en Lachland.

Aansluitend, in de schoolvakantie, starten de thuisactiviteiten in het gezin en in de bibliotheek. Dit jaar richt de thuiseditie zich op de combinatie van voorleesverhalen en zelf lezen. Op Youtube via @vakantielezen of op Spotify leest Fenna Ramos van NPO Zeppelin vanaf 10 juli wekelijks een verhaal voor en inspireert daarmee de kinderen om zelf ook te lezen. In een juttersboekje houden de kinderen hun leeservaring bij en maken ze bovendien kans op een prijs.

In de zomervakantie kunnen kinderen bij alle bibliotheken in de gemeente Westerwolde ook een ‘Vakantielezen speurtocht’ doen. Meedoen is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek!

Dankzij vakantielezen houden beginnende lezers hun leesniveau in stand en wordt het leesplezier in gezinnen gestimuleerd.

Wil je meer weten? Kijk dan op youtube.com/@vakantielezen. Hier staan nog meer spellen en ook is er elke week een nieuwe video te bekijken of kijk op www.vakantielezen.nl.

Biblionet