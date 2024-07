Feestelijke seizoenafsluiting koor De Vrolijke Noten

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 9 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LAAT VANAVOND ONWEER | OPNIEUW NORMALE TEMPERATUREN

We krijgen vandaag één warme dag en de meeste tijd is het droog met af en toe zon bij een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost. En na de minimumtemperatuur van 15 graden stijgt de het bij ons naar een maximum van 26 tot 28 graden. Heel benauwd is het vanmiddag nog niet maar de warmte blijft vanavond eerst wél hangen. En later vanavond en vannacht passeren er enkele regen- en onweersbuien. Vooral bij de eerste paar buien is kans op windstoten, wellicht tot rond de 80 km/uur. De wind wordt dan veranderlijk en de temperatuur zakt vannacht terug tot rond 17 graden. Tot morgenochtend kan er meer dan 10 mm aan regen vallen.

Morgen is het overwegend droog met af en toe zon, maar morgenmiddag kan er nog een regenbui overkomen. Maximumtemperatuur morgen rond 23 graden en dan een matige zuidwestenwind.

Donderdag is het rustig met een zwakke wind en overwegend droog weer, vrijdag neemt de kans op enkele buien toe. En in het komende weekend is het vooral op zaterdag nog wisselvallig met enkele buien, op zondag is het meest droog. Maar warm is het na vandaag voorlopig niet want de maxima liggen in het weekend rond 19 graden. Na het weekend wordt het 20-23 graden.