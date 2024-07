Gemeente Oldambt geeft subsidie aan project ‘Warme Kamers’ van Leger des Heils

OLDAMBT – Het college heeft afgelopen dinsdag ingestemd een subsidie aan Leger des Heils te verstrekken van € 23.000 per jaar in 2024, 2025 en 2026 voor het project ‘Warme Kamers’. Het project is landelijk gestart toen bleek dat mensen die in armoede leefden, vanwege de hoge energieprijzen geneigd waren om de kachel uit te zetten en het licht uit te doen.

In een gezellige kamer aan de Dr. Bosstraat in Winschoten, wordt letterlijk en figuurlijk warmte geboden aan de bezoekers. De bezoekers komen er om te studeren, een kopje koffie/thee te drinken, een spelletje te spelen of gewoon een boek te lezen. Naast het letterlijk voorzien in warmte voor mensen die vanwege hoge energieprijzen de kachel uitzetten, is het ook een wapen in de strijd tegen toenemende eenzaamheid en individualisering van de samenleving. Bijkomend voordeel is dat binnen de context die het Leger des Heils biedt, bezoekers met een zorgbehoefte verder geholpen kunnen worden.

Gert Engelkens, wethouder armoede: “Als gemeente willen we graag dat onze inwoners mee kunnen doen in de maatschappij. Als dat voor sommige inwoners even niet lukt, is het mooi dat er voorzieningen zijn in onze gemeente, die ondersteuning bieden om de boel weer -stap voor stap- op de rails te krijgen. Als wethouder armoede zie ik dat het Leger des Heils zich met hart en ziel inzet om onze kwetsbare inwoners weer perspectief te bieden.”

Gemeente Oldambt