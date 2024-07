GroenLinks: Provincie Groningen moet dé waterstof provincie blijven

GRONINGEN – De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen maakt zich zorgen over de ontwikkelingen met betrekking tot waterstof in de provincie Groningen. De provincie Groningen profileert zich als de waterstof provincie van Nederland, maar het lijkt erop dat we worden voorbijgestreefd door andere regio’s in Nederland. Terwijl waterstof nodig is voor de banen van de toekomst en voor het oplossen van de netcongestie.

Groene waterstof wordt opgewekt vanuit elektriciteit en kan dienen als brandstof voor veel toepassingen, maar ook als energiedrager om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten. We zien nu al dat de industrie achteraan in de rij staat als ze aangesloten worden op het energienet. Scholen en woningen gaan voor. Logisch! GroenLinks ziet daarom dat we het net moeten verzwaren en moeten denken in energiehubs. Dat is in clusters de energie verdelen en opvangen, waarbij waterstof een rol speelt.

“Het kan niet zo zijn dat wij de boot missen als het gaat om de verdere uitbouw van de waterstof economie. Waterstof is nodig voor de industrie in Delfzijl en in Oost-Groningen. Voor sommige productieprocessen is namelijk waterstof nodig als vervanger van gas, met elekticiteit alleen kun namelijk niet tot hoge temperaturen komen,” aldus GroenLinks Statenlid Hendri Meendering. “Voordeel voor de omgeving is veel minder uitstoot van CO2 en bedrijven hoeven dan minder CO2 belasting te betalen die in 2028 omhoog gaat. Om de productiekosten laag te houden en banen te behouden is dus waterstof nodig. Met de aanleg hiervan moet nu al begonnen worden, anders ben je te laat.”

Tijdens de algemene beschouwingen van woensdag dient GroenLinks dan ook samen met andere partijen een motie in. Hierin wordt het College van gedeputeerde staten opgeroepen om in kaart te brengen welke belemmeringen er zijn bij de verdere uitbouw en ontwikkeling van de waterstof economie in onze provincie. Zodat daarna hier vol op ingezet kan worden om deze belemmeringen weg te nemen. GroenLinks gaat namelijk voor echte groene banen in onze provincie.

Statenfractie GroenLinks Groningen