Ontdek wat je hebt; nieuwe zomercampagne voor de promotie van Groningen

GRONINGEN – In de tweede helft van juli start de nieuwe zomercampagne ‘Ontdek wat je hebt’ om inwoners en bezoekers te verleiden de provincie Groningen fietsend, varend en wandelend te verkennen. De nadruk van de campagne ligt op erfgoed en cultuur; om te laten zien dat Groningen veel mooie plekken heeft om te recreëren en vakantie te vieren. De campagne is de opvolger van ‘Gelukkig ben je in Groningen’ en wordt uitgevoerd door Marketing Groningen.

Op avontuur

In de provincie Groningen is veel te zien en te doen. De bestemmingen zijn vaak dichterbij dan gedacht. Daarom is er in deze campagne extra aandacht voor de reis naar de locatie. ‘Ontdek wat je hebt’ probeert bezoekers te verleiden door een uitje zo comfortabel mogelijk aan te bieden, bijvoorbeeld een reisadvies gecombineerd met een bestemming. Zo kunnen gasten hun bezoek van tevoren helemaal uitstippelen. Groningen richt zich met deze campagne vooral op inwoners en bezoekers die op zoek zijn naar ontspanning en niet te ver willen reizen voor een unieke ervaring.

Erfgoed en cultuur

De campagne moet gasten inspireren een bezoek te brengen aan één van de vele borgen in Groningen, zoals de Menkemaborg, Fraeylemaborg, Nienoord en Verhildersum. Of een bezoek aan Klooster Ter Apel, museum Wierdenland, het Abel Tasman Museum en de visserijmusea in Termunterzijl en Zoutkamp. Cultuur en erfgoed zijn goed te combineren met de fiets- en wandelroutes en het knooppuntennetwerk van Routebureau Groningen. Zo is er aandacht voor onder andere de Kinderfietsroutes en de vele ov-knooppunten (hubs). Dit is de reden dat er nauw samengewerkt wordt met het OV-bureau Groningen-Drenthe.

Zichtbaarheid

De campagne wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie, loopt door tot volgend jaar en zal op verschillende manieren zichtbaar zijn: op straat, in het openbaar vervoer en op sociale media. Er komen verrassingstripjes, pop-up evenementen, een vakantiegids ‘Ontdek Groningen’, podcasts en nog veel meer. In de winter loopt de campagne door om mensen in Nederland te enthousiasmeren de zomer van 2025 in Groningen door te brengen.

Informatie is binnenkort te vinden op www.visitgroningen.nl.

Provincie Groningen