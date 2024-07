Spectaculaire race demonstraties met het Red Bull Racing F1 team in het centrum van Assen

ASSEN – Op donderdag 1 augustus zal de binnenstad van Assen het decor zijn van een spectaculaire City Demo, ter ere van het 25-jarig

Op donderdag 1 augustus zal de binnenstad van Assen het decor zijn van een spectaculaire City Demo, ter ere van het 25-jarig jubileum van The Racing Day die jaarlijks georganiseerd wordt op het TT Circuit Assen. Van 18.00 tot 19.00 uur kunnen toeschouwers genieten van spectaculaire race demonstraties met auto’s en motoren langs de Vaart Z.Z., met als hoogtepunt een demo van het Oracle Red Bull Racing F1 team en de beroemde oud-F1 coureur David Coulthard.

Spectaculair programma

De City Demo Assen biedt een programma vol actie met voertuigen uit de Porsche Carrera Cup Benelux, Supercar Challenge, Superkarts en Formulewagens van BOSSGP, evenals Supersport- en Superbike motoren uit de BeNeLux Trophy. Toeschouwers kunnen de deelnemende voertuigen van de City Demo Assen van 17.00 tot 17.40 uur van dichtbij bekijken in de tijdelijke paddock op de Collardslaan.

Kick-off The Racing Day

De City Demo Assen markeert de officiële start van The Racing Day, dat plaatsvindt in het weekend van 2 t/m 4 augustus op het TT Circuit. Tijdens het weekend zullen er talrijke races en spectaculaire demonstraties plaatsvinden, met als één van de hoogtepunten de Red Bull Racing F1-demo van David Coulthard op zaterdag 3 en zondag 4 augustus, die het publiek natuurlijk gaat trakteren door donuts te draaien op het circuit van Drenthe.

City Demo Assen

De City Demo Assen op donderdag 1 augustus is de kick-off van de jubileumeditie van The Racing Day op het TT Circuit. Het programma aan de Vaart gaat van start om 17.30 uur en voor aanvang van de racedemo zal om 17.40 uur een spectaculaire show gegeven worden op het water bij de Kop van de Vaart. De City Demo Assen wordt mede mogelijk gemaakt door: Ondernemend Assen, Vaart in Assen, Assen Sportstad, Toeristisch Recreatief Platform Assen, Gemeente Assen en provincie Drenthe.

Kijk voor meer info over The Racing Day, het laatste nieuws en alles over de City Demo Assen op: theracingday.nl

www.theracingday.nl