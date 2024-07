Expositie Sandra Kip in Vesting Bourtange

BOURTANGE – Onder de titel “Ingenomen” exposeert fotografe Sandra Kip tot eind oktober in het Nieuwe Kruithuis in Vesting Bourtange. Deze titel heeft een dubbele betekenis, de fotografe heeft de Vesting “ingenomen” en anderzijds zijn de foto’s in de Vesting genomen.



Sandra is in staat om de omgeving op een bijzondere wijze vast te leggen, waarmee ze de bezoekers inspireert op een heel eigen wijze te kijken naar beelden die op het eerste gezicht gewoon komen uit de dagelijkse realiteit.



Op haar website sandrakip.nl omschrijft Sandra dit als volgt: ‘Voor mij is het telkens een uitdaging om mijn waarnemingen en ideeën te laten zien zonder aannames en gevestigde kaders. In mijn werk zitten zowel realistische als abstracte elementen. Mijn streven ligt in het weergeven van emoties en gebeurtenissen die zo min mogelijk uitleg nodig hebben. De kijker mag er een eigen invulling aan geven omdat we nu eenmaal niet allemaal hetzelfde zijn. Als beeldmaker wil ik mensen graag inspireren en laten ervaren dat van alles om ons heen een bron van inspiratie kan zijn. Je hoeft er alleen maar even bij stil te staan en kijken wat het met je doet’.



“Vesting Bourtange is voor veel fotografen een inspiratiebron”, zegt Vestingdirecteur Hendri Meendering. “Het bijzondere aan de foto’s van Sandra Kip is de manier van bewerken, waardoor de bezoeker soms even goed moet kijken waar in de Vesting de foto is genomen. We zijn blij dat we deze foto’s mogen exposeren”.



Naast foto’s van de Vesting zijn in het Kruithuis ook een aantal andere werken van haar te zien. De expositie maakt onderdeel uit van de musea binnen de Vesting en is gratis toegankelijk voor bezoekers die een ticket kopen voor de musea in Vesting Bourtange.

Vesting Bourtange