Grote brand bij Tradecenter Groningen (Update)

GRONINGEN – Bij het Tradecenter aan de Moermanskweg in Groningen is iets voor half negen vanavond brand uitgebroken.

Tradecenter Groningen is een handelscentrum van de stad Groningen, met 25 units bestemd voor verhuur aan ondernemers. Bij het bedrijvencentrum is om iets voor half negen vanavond brand uitgebroken. Meerdere tankautospuiten en hoogwerkers van brandweer Groningen en omliggende plaatsen gingen ter plaatse. Omdat het gebouw vol rook stond werd opgeschaald naar middelbrand en later naar grote brand.

In eerste instantie werd het vuur van buitenaf bestreden. Omwonenden werden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Om genoeg water bij het incident te krijgen liggen slangen over de Sint Petersburgweg. De weg is afgesloten voor het verkeer.

Update

Iets na tien uur zijn brandweerlieden naar binnen gegaan om voorzichtig een verkenning binnen in het gebouw te doen. Hierbij heeft de brandweer de vuurhaard gelokaliseerd en geblust. Rond 23.20 uur werd het sein brand meester gegeven. De nablus werkzaamheden zullen nog een tijdje aanhouden.

Bron: Veiligheidsregio Groningen