Inwoonster Pekela krijgt Nederlandse nationaliteit

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 10 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOELERE DAG | VRIJDAG WEER MEER BUIEN

De bewolking heeft na het onweer van gisteravond nog de overhand en zo af en toe kan er vandaag een beetje regen vallen. Dat is vooral vanmiddag, vanavond is het droog en dan zijn er ook weer meer opklaringen. De maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 23 graden en daarmee is het toch nog vrij warm, de wind is ook maar zwak tot matig uit het zuidwesten.

Vannacht is het droog en vrij helder en de wind neemt sterk af. Morgen is er ook maar weinig wind en dan wisselen zonnige perioden en opklaringen elkaar af. Maximumtemperatuur morgen rond 22 graden, minimumtemperatuur komende nacht rond de 13 graden.

Vrijdag komt er een matige noordenwind te staan en gek genoeg komen er vanuit het zuiden veel bewolking en buiigheid opzetten. Dat is door een lagedrukgebied uit Frankrijk dat zaterdag boven de Noordzee ligt. En door die situatie zijn er ook op zaterdag nog buien met vrij veel bewolking. Op zondag en begin volgende week zijn er -net als morgen- weer meer opklaringen maar helemaal droog zal het ook dan niet zijn. Middagtemperaturen in het weekend en begin volgende week rond de 20 graden.