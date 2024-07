DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Maandag is tussen 21.00 en 21.15 uur op de Herzog-Arenberg-Straße een fietser tegen een geparkeerde Ford Transit gereden. Hierdoor ontstond schade aan de auto. De fietser is doorgereden.

In de nacht van maandag op dinsdag zijn aan de Königstraße in Meppen van twee personenauto’s ruiten ingeslagen. Er werden meerdere tassen en gereedschap gestolen. De schade bedraagt 970 euro.

Diezelfde nacht is rond 3.25 uur bij een kantoorgebouw aan de Am Neuen Markt in Meppen ingebroken. Er werden laptops, smartphones en een geldkistje met inhoud gestolen. De schade bedraagt 4.200 euro.

Lathen

Gisteren zijn om 17.15 uur op de Sögeler Straße in Lathen twee vrachtwagens met de buitenspiegels tegen elkaar gereden. Een van de chauffeurs is doorgereden. De schade bedraagt 750 euro.

Regio

In augustus en september van het vorig jaar zijn inwoners het slachtoffer geworden van personen die zich voor bankmedewerkers uitgaven. Deze “medewerkers” vroegen telefonisch de pincodes van de slachtoffers op en gingen vervolgens bij hun woning langs om het bankpasje op te halen. Bij nabijgelegen geldautomaten werd met de pasjes geld opgenomen. De politie beschikt over beelden van de verdachten. De beelden zijn bij geldautomaten in Emden gemaakt.

Foto 1:

Mannelijk

Ongeveer 25-35 jaar oud

Slank postuur

Draagt ​​een zwarte pet, een blauwe trui met zwarte

Strepen op de schouders, donkere broek, zwarte schoenen

Foto 2:

Strepen op de schouders, donkere broek, zwarte schoenen Foto 2: Mannelijk

Ongeveer 25-35 jaar oud

Slank postuur

Draagt ​​een zwarte hoed met witte patronen, een grijze

T-shirt, donkere broek, zwarte schoenen

Foto 3:

T-shirt, donkere broek, zwarte schoenen Foto 3: Mannelijk,

Ongeveer 50 jaar oud

Ongeveer 173 cm hoog

Normaal postuur

Kort grijs haar aan de zijkanten, geen haar op de bovenkant van het hoofd

Draagt ​​een zonnebril, een geruit overhemd en een lamp,

lange broek

Foto 4:

lange broek Foto 4: Mannelijk

Ongeveer 50 jaar oud

Ongeveer 160 cm – 165 cm hoog

Rond gezicht

Kort haar, bijna kaal

Draagt ​​een zwarte jas, een wit overhemd en een licht overhemd

Broek en lichtgekleurde schoenen

Foto 5:

Broek en lichtgekleurde schoenen Foto 5: Mannelijk

Ongeveer 25-30 jaar oud

Slank postuur

Ongeveer 175 cm hoog

3 dagen baard

Draagt ​​een zwarte en een lichte pet en een grijs T-shirt

met het opschrift “Usual Suspect”, donkere broek

Foto 6:

met het opschrift “Usual Suspect”, donkere broek Foto 6: Mannelijk

Ongeveer 1,60 m – 1,70 m hoog

Corpulent

Dik, rond gezicht

Kort halfblond haar

Draagt ​​een lichtgekleurd T-shirt met een lichtgekleurd overhemdjack eroverheen



De rechercheurs uit Leer ontvangen tijdens kantooruren graag informatie over de verdachten op 0491/97690-336 en buiten kantooruren op 0491/97690-215.

Foto’s: Politie Leer