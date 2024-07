Partij voor het Noorden: Verwarm nieuw zwembad met restwarmte uit datacenter

WINSCHOTEN – De fractie van de Partij voor het Noorden vraagt vandaag tijdens de te houden Algemene Beschouwingen in de Oldambtster gemeenteraad het college aanvullend onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een eventueel nieuw zwembad, dat gecombineerd zou kunnen worden met een nieuwe sporthal, te laten verwarmen door de restwarmte van het in aanbouw zijnde datacenter van Google.



PvhN-raadslid Mark Kalse: “Vanuit het Rijk komen er enerzijds steeds méér taken op ons af en krijgen we anderzijds steeds minder vergoedingen. Dat dwingt je als gemeente tot aanhoudende bezuinigingen en soms enorm vervelende besluiten. Maar het daagt ook uit soms buiten de gebaande paden te treden om toch doelstellingen te kunnen halen”.



Zwembad de Watertoren is inmiddels 50 jaar oud, economisch afgeschreven en vraagt toenemend onderhoud, dat geldt ook voor de sporthal aan de Stikkerlaan. Beiden worden maximaal benut maar drukken ook enorm op de gemeentelijke begroting. Zie daar de reden om de haalbaarheid van nieuwbouw te onderzoeken.



“Nou vraagt het continue verwarmen van zo’n enorme bak water en ook die mega ruimte van een sporthal, enorm veel energie, lees gas of beter nog stroom”, knipoogt Kalse. “Ga d’r maar aan staan met die huidige prijzen! Als je dan bedenkt dat Google officieel nog geen bestemming heeft voor haar restwarmte dat vrij komt bij het koelproces binnen zo’n datacenter, dan is het enkel nog een kwestie van hoe brengen we die 2, of eigenlijk 3 dus, bij elkaar. Komt de berg naar Mohammed of gaat Mohammed naar de berg? Wat is de meest rendabele afstand voor die restwarmte en wat voor kostenplaatje hoort daar bij? Mogelijk is er nog sprake van overcapaciteit en zou er zelfs een volledig schoolcomplex mee verwarmd of gekoeld worden, want het biedt tevens extra koelmogelijkheden. Dan vang je dus 4 vliegen in één klap. Vragen en opties die de Partij voor het Noorden graag óók onderzocht zag. Kalse vervolgt: “Het ligt in elk geval ook volledig in de lijn met Google’s doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en goed mogelijk dat Google hier dus zeker welwillend en zelfs misschien ook wel investerend in wil zijn. Daarbij doelen onder andere de Toekomstagenda Groningen en het Masterplan Oost- Groningen in versterking van de brede welvaart in Oldambt als regiocentrum en het breed omliggende verzorgingsgebied. Ook hier liggen mogelijk dus extra en ruime financieringskansen die onderzocht en meegenomen kunnen worden”.

Het biedt in elk geval een bijzondere kans voor een flinke energiebesparing wat ten goede komt aan de begroting en lasten van de Oldambtsters en het vergroot de kans tot behoudt van een zwembad en sporthal; misschien wel gecombineerd tot een energieneutraal omnisport centrum of volledig Campus.

Partij voor het Noorden