Poiesz supermarkt Onstwedde opent 17 juli

ONSTWEDDE – Op 17 juli opent de Poiesz supermarkt in Onstwedde.

Nog een week te gaan en dan heeft Onstwedde weer een eigen supermarkt. Op 29 mei werd de COOP in Onstwedde aan Poiesz overgedragen. Momenteel vindt er een ingrijpende verbouwing plaats. De nieuwe Poiesz gaat op 17 juli open. Het is hun 79 ste vestiging. Ook in Nieuwe Pekela, Stadskanaal, Musselkanaal en Beerta vindt u vestigingen van deze Friese supermarktketen.

Poiesz is een familiebedrijf dat in 1923 als klein groentewinkeltje begon in Sneek. Inmiddels zijn er ruim 70 Poiesz supermarkten in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Het hoofdkantoor en distributiecentrum zijn gevestigd in Sneek.

Foto’s: Catharina Glazenburg