Gemeenteraad Westerwolde nam afscheid van Eize Hoomoedt als fractievoorzitter van GroenLinks Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 11 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | MORGEN LATER REGEN

We hebben een dag met mooie zonnige perioden. Er is ook een gemende bewolking en er kan vanmiddag nog een enkele bui ontstaan. Er staat een zwakke wind uit zuidwest tot west, meestal windkracht 2. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht is het heel kalm met weinig wind en het is vrij helder weer met een minimumtemperatuur vannacht rond 13 graden.

Maar morgenochtend raakt het bewolkt en morgenmiddag en morgenavond zijn er perioden met regen. Dat komt door een lagedrukgebied vanuit het zuiden wat naar Noord-Duitsland trekt. Wij krijgen daardoor een noordenwind maar bovenal wordt het later op de dag een natte bedoening. Maximumtemperatuur morgen rond 19 graden.

Zaterdag trekt die depressie van morgen door naar Denemarken en wij hebben dan een westenwind met enkele buien en 18 of 19 graden. Zondag begint met een bui maar later wordt het droog met zon en 18 graden. Begin volgende week blijft het nog even wisselvallig, maar de temperatuur gaat dan een paar graden omhoog.