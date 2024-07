H. Gerardusschool in Barnflair gaat definitief dicht

TER APEL – Na een rijke geschiedenis van circa 65 jaar sluit de H. Gerardusschool aan de Hehnentangeweg in Barnflair ten zuiden van Ter Apel, definitief haar deuren. Dit markeert het einde van een tijdperk voor de gemeenschap van Barnflair, waar in 1970 nog drie basisscholen actief waren: een openbare basisschool, De School met de Bijbel en de Rooms-Katholieke school De Heilige Sint Gerardusschool.

Jan Sterenberg

De H. Gerardusschool, ontworpen door het destijds gerenommeerde architectenbureau Sterenberg uit Ter Apel, was een architectonisch hoogstandje van zijn tijd. Jan Sterenberg, de oprichter, begon met het ontwerpen van moderne bungalows, maar verlegde zijn focus in de jaren ’60 naar grotere woningbouwprojecten en stedenbouwkundige planning. Sterenberg was een pionier die luisterde naar de toekomstige bewoners en hun ideeën integreerde in zijn ontwerpen, wat resulteerde in vooruitstrevende projecten in onder andere Emmen, Lelystad, Zoetermeer, Zwolle en Den Bosch.

Meerster Weinans

Veel oud-leerlingen herinneren zich nog goed de verhalen van meester Weinans. Meester Weinans stond bekend om zijn boeiende vertellingen over de Tweede Wereldoorlog, die hij persoonlijk had meegemaakt. Hij moest onderduiken om te ontsnappen aan dwangarbeid voor de Duitsers, een ervaring die zijn leven ingrijpend veranderde. Meester Weinas rookte veel in de klas. Het roken in de klas was destijds heel normaal; aan het eind van de dag was het blauw van de rook en werden de asbakken met Berlinda-peuken geleegd. Vrijdagmiddag stond altijd in het teken van gezelligheid en tradities, zoals het rapen van lege melkpakjes rond de school die gebruikt werden om het vuurtje stoken meester Weinans stond erbij en keek erna. De 5-de en 6-de klas had op dat moment les van Pastor Bucking en tekenles.

Leerling aantal

In de afgelopen jaren daalde het leerlingenaantal van de H. Gerardusschool drastisch, wat uiteindelijk leidde tot de onvermijdelijke beslissing om de school te sluiten. Vandaag was de laatste gelegenheid voor oud-leerlingen om de school in haar huidige vorm te bezoeken. Vanaf volgende week sluit de school definitief haar deuren en zal Barnflair zonder basisschool verder moeten.

Impact

De sluiting van de H. Gerardusschool is een bitterzoete gebeurtenis. Op het laatst is met veel moeite geprobeerd de school nog te redden van de ondergang, echter het mocht niet baten. Hoewel de school niet langer zal bestaan, blijven de herinneringen aan een bijzondere tijd voor de vele generaties die hier hun eerste stappen in het onderwijs hebben gezet.

André Dümmer