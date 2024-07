In bus, tram en metro hebben kinderen van 4 t/m 11 en mensen van 65 jaar of ouder recht op 34% leeftijdskorting. Deze leeftijdskorting in het OV kan de reiziger nu ook toevoegen aan zijn betaalpas of creditkaart. Handig: een OV-chipkaart is niet langer nodig om met leeftijdskorting te kunnen reizen.



In- en uitchecken met een betaalpas, creditcard of mobiel is sinds 2023 in al het OV in Nederland geïntroduceerd als de eerste van de nieuwe betaalvormen onder de naam OVpay. Later dit jaar volgt de introductie van de OV-pas. De nieuwe betaalvormen vervangen op termijn de huidige OV-chipkaart, waarvan de techniek aan vervanging toe is. De OV-chipkaart blijft voorlopig geldig, maar zal uiteindelijk verdwijnen.



Leeftijdskorting toevoegen aan je betaalpas

Aan in- en uitchecken met een betaalpas of creditcard wordt nu de optie leeftijdskorting toegevoegd. Naar schatting 1,8 miljoen reizigers die recht hebben op deze korting, hoeven nu niet meer per se een OV-chipkaart te gebruiken om hiervan te profiteren. In de OVpay app voegt de reiziger dit kortingsproduct eenvoudig toe aan zijn betaalpas. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken, is het niet langer nodig om al gereisd te hebben met OVpay om een betaalpas toe te kunnen voegen in de OVpay app. Na het toevoegen van een betaalpas kan in de app leeftijdskorting worden geactiveerd door een profiel aan te maken. Het toevoegen van leeftijdskorting aan een betaalpas verloopt uitsluitend via OVpay, daarvoor worden geen gegevens uitgewisseld met banken.

Meer informatie is te vinden op ovpay.nl/leeftijdskorting.



Bij verschillende vervoerders, zoals Transdev, EBS en GVB, is het al langer mogelijk andere kortingsproducten toe te voegen. Op de websites van de vervoerders zijn die mogelijkheden te vinden. Met de landelijke introductie van leeftijdskorting voor bus, tram en metro op de betaalpas maakt OVpay het nog makkelijker om met korting te reizen voor kinderen en 65 plussers.



Over OVpay

OVpay is een initiatief van alle OV-bedrijven in Nederland (Arriva, EBS, GVB, HTM, Keolis, NS, Qbuzz, RET en Transdev) en Translink uit het innovatieprogramma OV-betalen. Er wordt onder meer samengewerkt met banken, OV-autoriteiten en reizigers- en belangenorganisaties.

