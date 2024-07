Politie onderzoekt drugslab aan Boslaan in Emmen

EMMEN – In een pand aan de Boslaan in Emmen is op woensdag 10 juli een lab aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. De politie is een onderzoek gestart. Eén persoon is aangehouden.

Bij de politie kwam informatie binnen dat in het pand mogelijk een drugslab zat. Daarop is besloten om op woensdag 10 juli het pand met een arrestatieteam binnen te treden. In het pand, een losstaande schuur midden in een woonwijk, trof de politie vervolgens een drugslab aan dat nog in gebruik was.

Aanhouding en onderzoek

De politie heeft een man die in het pand aanwezig was aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Nijmegen. Hij zit vast en wordt verhoord over zijn betrokkenheid. Het onderzoek naar het drugslab is in volle gang. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie zal het drugslab veilig ontmantelen.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Geef dit dan door aan de politie. Dat kan via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Geef waar mogelijk ook informatie zoals nummerborden, auto’s of signalementen van personen bij het pand door.

Hoe herken je een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). Ook zijn ongebruikte deuren en ramen vaak afgedicht, bijvoorbeeld met purschuim. Kijk voor meer informatie ook eens op: https://www.politie.nl/informatie/hoe-ziet-een-drugslab-eruit.html

Politie Drenthe