Provinciale weg bij Appingedam drie weken dicht voor groot onderhoud

APPINGEDAM – Vanaf maandag 15 juli is de provinciale weg N360 bij Appingedam drie weken dicht. De N360 krijgt nieuw asfalt ter hoogte van campus Eemsdelta in Appingedam. Het asfaltonderhoud begint vanaf de rotonde bij treinstation Appingedam tot voorbij de op- en afrit van de N33. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 augustus.



Rotonde ruim een week afgesloten

De rotonde nabij het station is de eerste 9 dagen bereikbaar. Daarna is de rotonde ruim een week dicht voor alle verkeer, van woensdag 24 juli tot en met woensdag 31 juli.



Omleidingsroute

Doorgaand verkeer van en naar Delfzijl kan tussen 15 juli en 2 augustus omrijden via provinciale wegen. Verkeer vanuit Ten Boer wordt omgeleid via de provinciale wegen bij Garrelsweer (N996), de Eemshavenweg (N46), Roodeschool (N363), Spijk (N33) en Holwierde (N997). Omleidingsroutes voor doorgaand verkeer gaan altijd over een andere provinciale weg of een rijksweg, omdat gemeentelijke wegen vaak niet berekend zijn op grote hoeveelheden verkeer.



Openbaar vervoer

Buslijn 6 (Delfzijl – Groningen) rijdt een alternatieve route tussen het bus- en treinstation van Appingedam. Er vallen geen bushaltes uit. De actuele dienstregeling is te vinden op de website van Qbuzz.



Fietsers

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor fietsverkeer. Ook de oversteek bij de rotonde blijft begaanbaar tijdens de werkzaamheden.

Provincie Groningen