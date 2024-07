Vijf oktober: De dag voor de Groninger

GRONINGEN – Zaterdag 5 oktober wordt een gedenkwaardige dag van, voor en door Groningers.

Sinds vrijdag 19 april 2024 mag er geen gas meer worden gewonnen uit het Groningenveld. Een historisch moment en een belangrijke mijlpaal. De veiligheid van Groningers is eindelijk leidend en doorslaggevend. Vanaf oktober gaat Nederland een eerste gasjaar in zonder winning uit het Groningenveld sinds de ontdekking hiervan in 1959. Nog niet zo lang geleden was er geen Groninger die dat geloofde. Om samen bij dit belangrijke moment in de Groninger geschiedenis stil te staan, maken Rijk en regio een dag mogelijk om elkaar te ontmoeten op zaterdag 5 oktober met als titel VANUIT HIER. Want vanuit hier, gaat het Groningenveld dicht en Groningen open. Het wordt een dag om stil te staan bij het heden, terug te kijken op 65 jaar gaswinning en de impact ervan op Groningers zelf en hun (t)huis. Een moment van, voor en door Groningers.



Steun in de rug voor Groningers

Groningers zijn weerbaar. Ze zijn wel wat gewend en kunnen veel hebben. Maar dat wil niet zeggen dat Groningers af en toe geen steuntje in de rug nodig hebben. Het markeren van historische gebeurtenissen heeft een functie in het ontwikkelen van besef, verwerken en doorgaan. 5 oktober wordt daarom ‘de Dag van de Groninger’. Een dag bedoeld voor álle Groningers. Er wordt gemarkeerd waar Groningen en Groningers staan, de balans wordt opgemaakt en Groningers maken zich op voor wat nog komen gaat.

Een memorabele dag

Met inbreng van vele Groningers wordt er een indrukwekkende en memorabele dag vol symboliek georganiseerd waarin ruimte is om terug te blikken, elkaar te ontmoeten, het samen te beleven en vooruit te kijken. Overdag is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in diverse wijken en dorpen in de provincie Groningen. Groningers staan zij-aan-zij in het avondprogramma met bijdragen van vele Groninger artiesten, schrijvers en sporters, begeleid door het Noordpool Orkest uit Groningen. De eerste namen zijn bekend. De Gronings-talige liedjesschrijver en zanger Erwin de Vries is erbij op 5 oktober. Ook cabaretier Bert Visscher speelt een rol. Zangeres Zoë Tauran zingt mee en ook TikTok Tammo is erbij. Er staan nog meer Groninger namen op de lijst, die worden de aankomende tijd bekend gemaakt. Dat geldt ook voor de locatie in de provincie van het avondprogramma. 5 oktober staan we stil bij het doven van de vlam, maar niet van ons Gronings vuur.

Dankzij onvermoeibare inzet van Groningers

Hoewel de gaswinning uit het Groningenveld op nationaal niveau veel inkomsten binnenbracht, had het een grote keerzijde. De gaswinning uit het Groningenveld laat diepe sporen na. Veel woningen en gebouwen raken beschadigd en/of zijn niet meer veilig. Het vertrouwen in de overheid is geschaad en het herstel is nog lang niet volledig. Maar de beslissing van geen gaswinning meer uit het Groningenveld is genomen dankzij de onvermoeibare inzet van Groningers die zijn blijven strijden en hebben volgehouden. Vaak met fakkels in de hand.

Meezingen in het Groot Gronings Koor

Speciaal voor deze dag wordt het Groot Gronings Koor opgericht waar iedereen aan mee kan doen die van zingen houdt of in een koor zingt. Vanaf 16 juli om 18.00 uur kunnen mensen zich hiervoor opgeven via de website vanuithier.info.

Op zoek naar herinneringen

Van de ontdekking van de eerste gasbel van het Groningenveld in 1959 tot nu, 2024, liggen 65 jaren vol verhalen en herinneringen. Een periode die mensen raakt. Onder de lagen van de Groninger geschiedenis liggen beelden en verhalen. Deze verhalen kleuren Groningen en vormen een gezamenlijke geschiedenis. Het is de bedoeling deze verhalen rond 5 oktober zichtbaar te maken. Iedereen wordt van harte uitgenodigd hieraan bij te dragen. De verhalen en foto’s kunnen worden ingestuurd via de website vanuithier.info.

De dag wordt verder ingekleurd

De aankomende periode krijgt 5 oktober steeds meer vorm en wordt er steeds weer een deel van het programma duidelijk. De website www.vanuithier.info is in de lucht en wordt vanaf dinsdag 16 juli aanstaande om 18.00 uitgebreid met meer informatie.

VANUIT HIER… GRONINGENVELD DICHT, GRONINGEN OPEN.



Vanuit hier… zien we blauwe en woeste luchten.

Vanuit hier… groeien onze kinderen op.

Vanuit hier… beefde de aarde, scheurden onze huizen.

Vanuit hier… geen gaswinning meer uit het Groningenveld.

Vanuit hier… worden en zijn we gelukkig, want we zijn en blijven Groningers.

