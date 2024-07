Spoednummer gemeente Veendam slecht / niet bereikbaar

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 12 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL REGEN OP KOMST | MORGEN OOK WISSELVALLIG

Het is een bewolkte vrijdag en in de loop van de ochtend is er al kans op een beetje lichte regen en vanmiddag wordt het een natte toestand, want gaandeweg gaat er dan flink wat regen vallen. Er is ook kans op een flinke bui en ook vanavond zal er af en toe regen of motregen vallen. Een totaal van 15 mm aan neerslag is tot middernacht mogelijk, de maximumtemperatuur is vanmiddag ondertussen 18 graden en dan hebben we een matige noordenwind.

Vannacht is het wat droger met een paar opklaringen maar na de regen ook kans op enkele mistbanken. Morgen is er door die opklaringen af en toe zon, maar er gaan in de ochtend en de middag ook buien ontwikkelen en daar kan een flinke bui bijzijn. Ook morgen is de maximumtemperatuur ongeveer 18 graden en dan is er een zuidwestenwind.

Zondag is er vooral in de ochtend kans op een bui maar verder is het vrijwel droog met iets meer zon en een maximum van 20 graden. Dat gaat maandag omhoog tot 23 á 24 graden en vrij veel zon, dinsdag is er kans op een regen- of onweersbui en zakt dat iets terug, maar in grote lijnen is het volgend redelijk zomerweer met 21 tot 25 graden en maar een enkele keer een bui.