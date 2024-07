Albers Sportscars & Classics viert 65 jarig jubileum

MUSSELKANAAL – Dit weekend viert Albers Sportscars & Classics het 65 jarig jubileum.

Bij Albers Sportscars & Classics in Musselkanaal is het dit weekend feest. Albers viert het 65 jarig jubileum. Jo Albers begon in 1959 in Valthermond een garage. Tien jaar later verhuisden ze naar de voormalige garage van H Wubs aan de Kruisstraat in Musselkanaal. Van 1974 tot 2014 waren ze Mitsubishi dealer. De voorkeur van zijn zoon Johan ging meer uit naar sportauto’s en oldtimers. In een klein deel van de showroom begon hij op kleine schaal met de handel in klassiekers. In 1992 nam Johan de zaak van zijn vader, die in 2007 overleed, over.

Toen ze in 2014 stopten als Mitsubishi dealer legde Johan Albers zich volledig toe op spectaculaire klassiekers. Hij ging meerdere keren per jaar naar Amerika om auto’s in te kopen. Ook is hij al 30 jaar Donkervoort specialist.

Het 65 jarig jubileum wordt ook morgen nog gevierd. U kunt tot vijf uur morgenmiddag een kijkje nemen bij de showroom aan de Kruisstraat 3 in Musselkanaal. Buiten vele mooie auto’s zijn er ook activiteiten zoals: live muziek, Detail demonstraties van MD Services Exclusive Car Detailing. Tevens is er de mogelijkheid om jouw auto te laten taxeren door Tanke Taxaties & Car Consultancy .Ook is de Donkervoort club aanwezig met 35-40 Donkervoorts en worden er een aantal unieke automobielen ten toon gesteld.

Foto’s: Gerda Boeijing