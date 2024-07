Foto’s van een regenachtige Montmartre Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 13 juli, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG ENKELE BUIEN | MORGEN MEEST DROOG

Ook vandaag zal het niet droog blijven, maar het zal geen vergelijk zijn met gisteren. Er is toen 40 tot 50 mm aan regen gevallen, vooral ook door de regen- en onweersbuien van de middag. Er komen vandaag af en toe enkele buien voorbij, dus het zal een beetje af-en-aan gaan met wat regen. Wellicht valt er ook een enkele flinke bui, met een kansje op onweer. Weinig zon dus vandaag, maximumtemperatuur 18 graden en windkracht 3 tot 5. Vanavond kan eerst nog een kleine bui vallen maar verder is het vanavond en vannacht droog.

Morgenochtend is er af en toe zon maar er komen ook meer stapelwolken tot ontwikkeling en gaandeweg de ochtend en in de middag is een bui mogelijk. De namiddag en avond zijn morgen droog, de maximumtemperatuur is morgenmiddag 20 graden en er is dan windkracht 3 tot 4.

Maandag is daarna een warme dag met ’s middags 23 tot 25 graden en veel zon, dinsdagnacht is er daardoor kans op een regen- of onweersbui. Dinsdag overdag is er nog kans op een paar regenbuien bij 22 graden, maar de zon is er ook. En verder is er volgende week aardig wat zon en blijft het tot het volgende weekend overwegend droog.