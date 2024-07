Kunstwerk Wobbe Alkema (de Ploeg) verhuist naar MFA Noorderbreedte

NIEUW-BUINEN – Het kunstwerk “Hemellichamen en sterrenhemel” van Wobbe Alkema verhuist donderdag 18 juli naar MFA Noorderbreedte. Op ludieke wijze zal het schilderij vanuit het gemeentehuis in Exloo naar MFA Noorderbreedte worden gebracht en om 12.45 uur door de leerlingen van OBS de Poolster worden onthaald. De onthulling wordt aansluitend verricht door wethouder Jeroen Hartsuiker.

Wobbe Alkema, geboren in Nieuw-Buinen, was begin 1900 aspirant lid van de Ploeg. Hij maakt moderne abstracte kunst en kreeg een vaste tentoonstelling in het Groninger Museum. Hij restaureerde ook kerken in Anloo en een kerk in Kampen. Hij is 84 jaar geworden, hij overleed in 1984.

De gemeente heeft in 2019 een doek van Wobbe Alkema gekocht. Dat doek werd opgehangen in de hal van het gemeentehuis. Oud-wethouder Frits Alberts heeft altijd gezegd dat ze het na een tijd een plek wilden geven in Bunermond omdat hij daar geboren is. En nu is het zover!

Stichting Veenkracht (onlangs opgerichte toneelgroep Veenkracht Theaterwerk) besteedde er in het stuk Veenkracht, tijdens de feestweek van 200 jaar Nieuw-Buinen, aandacht aan en heeft het tot haar missie gemaakt om het kunstwerk van Wobbe Alkema naar Nieuw- Buinen te halen. Op 1 september laat Veenkracht Theaterwerk opnieuw van zich horen tijdens het wagenspel ”Verzet(je)” waarbij ze 3 eenakters opvoeren op het veld Noorderdiep 226-228 om 12.30 uur en om 16.00 uur in de Vijverlaan

De leerlingen van OBS de Poolster hebben hun eigen kunstwerk gemaakt met als thema “Glas”. Hun kunstwerken worden bij de onthulling aanstaande donderdag geëxposeerd.

Stichting Veenkracht