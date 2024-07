SP wel in protest, maar wil niet in gesprek met Nedmag

VEENDAM – Om de misstanden bij zoutwinner Nedmag aan de kaak te stellen organiseerde de SP in Veendam zaterdagmiddag een “Spotlight Walk” in Veendam. Einddoel was de locatie van Nedmag aan de Billitonweg in Veendam.

SP woordvoerder Lian Veenstra: “Het is echt bizar! De zorgkosten van de Veendammers liggen 274 euro hoger dan gemiddeld in Nederland. Er verdwijnen kilo’s lood en kwik in de kwetsbare Waddenzee. Er verdwijnen tig liters diesel tijdens de winning van zout en bomen en vissen sterven door de uitstoot en lekkages. En dan hebben we het nog niet over de steeds groter wordende en toenemende bodemdaling, die schades aan woningen veroorzaakt. De daling bij Borgercompagnie is fysiek zichtbaar!”

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman was ook aanwezig zijn. Beckerman: “Al jaren stellen we de misstanden rondom de zoutwinning in Groningen aan de kaak en ook nu zal ik dat weer doen. Naast de gaswinning en al haar ellende wordt Groningen ook met de zoutwinning als een wingewest gezien en behandeld. Als SP zijn we het zo zat! Het moet nu stoppen!”

Algemeen directeur Bert Jan Bruning nam een protestbord in ontvangst. Hij wilde graag met de SP in gesprek, maar de SP weigerde dit, iets wat Bruning ten zeerste betreurde.

