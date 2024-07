Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 14 juli, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINK OPGEKNAPT | MORGEN EEN WARME DAG

Het weer is ten opzichte van gisteren flink opgeknapt. Maar dat betekent niet dat het helemaal droog zal blijven want er is nog kans dat er vanmiddag 1 of 2 buien ontstaan. Maar dat zal van korte duur zijn, af en toe is er wat zon, en de maximumtemperatuur is vanmiddag 19 á 20 graden. Warm is het dus nog steeds niet, de wind is ook goed merkbaar want die is windkracht 4 uit het zuidwesten en bij vlagen van windkracht 5.

In de loop van vanavond neemt de wind af en vannacht is het rustig en vrij helder weer. Minimumtemperatuur rond 10 graden. Dat wordt morgen dus een frisse start maar het wordt een mooi en vrij zonnige maandag met een maximumtemperatuur van 25 graden. Het is geen benauwd weer, maar morgenavond blijft het wel redelijk warm. Dinsdagnacht is er daarom kans op enkele regen- en onweersbuien.

Dinsdag begint daarna droog met wat zon, maar in de middag en avond vallen er verspreid enkele buien bij maxima van 21 graden. Woensdag is het ook niet warm met misschien nog een klein buitje, maar donderdag en vrijdag zijn warmer met vrij zonnig weer.