Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 15 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE MAANDAG | MORGEN KOELER MET BUIEN

Het wordt een maandag met veel zon en maar een zwakke zuidoostenwind. En daar weet de temperatuur raad mee, want na het minimum van 11 graden wordt het vanmiddag uiteindelijk 24 á 25 graden. Het is ook droog en dat is het ook vanavond nog wel, maar aan het eind van vanavond en komende nacht is er kans op regenbuien. Wellicht zit daar dan ook onweer bij, maar zwaar onweer is er dan niet en de kans op windstoten is ook beperkt.

Morgenochtend zijn die buien weg en is er af en toe zon, maar morgenmiddag en morgenavond is er weer meer kans op buien. Er kan later op de dag een flinke bui bij zijn en dan is er ook kans op onweer. Eerst is er morgen een matige wind, morgenavond is de wind vrij krachtig uit het zuidwesten. De aanvoer van koelere lucht zorgt voor een daling van de maximumtemperatuur tot ongeveer 20 graden.

Woensdag kan er ‘s nachts en ‘s ochtends nog een kleine regenbui vallen maar verder is het droog met opklaringen en 20 of 21 graden, daarna gaat het omhoog naar 24 of 25 graden. Dat komt dan vooral door de zon en de zwakkere wind. Het blijft die dagen ook droog, in het komende weekend kan er soms wel weer een bui vallen. Dan gaat de temperatuur weer een paar graden omlaag.