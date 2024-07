Han Tuenter uit Westerlee pakt zilver bij damtoernooi in Friesland

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 16 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN BUIEN | LATER WARME DAGEN

Vanochtend is het prima weer met opklaringen en af en toe een paar wolkenvelden. En vooral is het droog. Maar dat gaat veranderen want vanmiddag is er al snel kans op buien en dat blijft vanavond ook zo. Er is ook kans op een flinke bui en onweer is in de loop van vanmiddag ook mogelijk. De maximumtemperatuur is 21 graden maar in een bui zakt het dan terug naar 15 of 16 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Vannacht is het bij ons allemaal wat droger want dan is er vooral bij het Wad nog kans op een bui, Morgen krijgen we ook een vrijwel droge dag met eerst veel bewolking en later meer opklaringen. Maximum morgen rond 20 graden bij een matige westenwind.

Donderdag en vrijdag is het mooi weer met vrij veel zon en maar weinig wind. Daarmee stijgt de temperatuur naar 24 graden op de donderdag en naar 26 of 27 graden op de vrijdag. Zomerse dagen dus, het is ook pas zaterdag dat er weer een bui kan vallen. Het is dan nog warm met 25 graden, zondag is er een westenwind en dan wordt het koeler met 20 of 21 graden en een westenwind. En begin volgende week lijkt die westenwind door te gaan. Dat betekent dus opklaringen en zonnige perioden maar af en toe ook enkele buien die passeren.