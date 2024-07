Boek vol avonturen van Drents-Groningse limochauffeur in Chicago

BELLINGWOLDE – Op 1 augustus verschijnt het boek ‘Shut up and Drive – Avonturen van een Nederlandse limochauffeur in Chicago’. Het boek is geschreven door Geert Jan Darwinkel, die van 2005 tot 2015 onder de rook van wereldstad Chicago de kost verdiende als taxi- en limousinechauffeur.

Darwinkel (58), geboren en getogen in Tynaarlo en tegenwoordig wonend in Bellingwolde, is intussen alweer bijna tien jaar terug in Nederland. Vorig jaar besloot hij dat het tijd werd om zijn belevenissen eindelijk eens op papier te zetten. ‘Wie zit daar nou op te wachten?’, dacht hij steeds. ‘Tot ik vorig jaar oud-voetballer Jan Veenhof tegen het lijf liep. Die vertelde dat hij een boek had gelezen van een Nederlander die twee jaar in St. Louis had gewoond. Potverdorie, dacht ik toen. Dan verdienen mijn tien jaar in Chicago zéker een boek!’

Waarom het dan toch zo lang heeft geduurd? ‘Goeie vraag’, zegt Darwinkel, die tegenwoordig weer als journalist zijn brood verdient. ‘Ik had al lang geleden de werktitel ‘De Amerikaanse nachtmerrie’ bedacht, een woordspeling op de Amerikaanse Droom. Maar zo negatief was het allemaal niet, hoewel ik daar tien jaar lang ongelooflijk hard heb moeten werken en hele lange dagen maakte. Maar misschien dat die titel mij onbewust toch een beetje tegenhield. Bovendien: ik had het in Amerika natuurlijk niet gemaakt. En met je mislukkingen loop je nou eenmaal niet te koop. Ook dat zal hebben meegespeeld.’

Wie een boek vol glitter en glamour verwacht, met talloze sterren op de achterbank, komt trouwens bedrogen uit. Want dat is ‘Shut up and Drive’ zeker niet. ‘Integendeel’, zou hij bijna zeggen. ‘Het gaat vooral ook over de struggle om in de Amerikaanse maatschappij het hoofd boven water te houden. Doorspekt met anekdotes, want als chauffeur maak je natuurlijk van alles mee. Waarbij ik mijn liefde voor Amerika in het algemeen en Chicago in het bijzonder altijd heb behouden. Want Chicago blijft voor mij de mooiste stad ter wereld.’

‘Shut up and Drive’ is 270 pagina’s dik en is rijkelijk geïllustreerd met foto’s. Het zal hier en daar in een boekhandel komen te liggen, maar is vooral online te bestellen, via https://darchmedia.nl/product/shut-up-and-drive/, want Darwinkel brengt het boek in eigen beheer uit. Voor wie dat wil, signeert hij natuurlijk een exemplaar!’

Titel: Shut up and Drive

Ondertitel: Belevenissen van een Nederlandse limochauffeur in Chicago

Auteur: Geert Jan Darwinkel

Uitgever: darch media

ISBN: 9789083441702

https://darchmedia.nl/product/shut-up-and-drive/

tekst en foto’s: Geert Jan Darwinkel