Eerste interviews van het project Ooggetuigen van de Gaswinning nu online

GRONINGEN – De eerste interviews van het oral history project Ooggetuigen van de Gaswinning zijn klaar en overgedragen aan de Groninger Archieven. Deze interviews zijn te bekijken op Filmbank Groningen https://www.filmbankgroningen.nl/projecten/ooggetuigen-van-de-gaswinning/

Iedere paar weken wordt er een aantal interviews toegevoegd. We verwachten dat de eerste 30 interviews voor het einde van 2024 online staan. Na de zomer kunnen de interviews ook via een transcriptie geraadpleegd worden.

Het project Ooggetuigen van de Gaswinning legt de komende twee jaar de verhalen van ten minste 100 mensen op video vast. Hiermee wordt de recente geschiedenis op een unieke manier verteld door middel van persoonlijke verhalen. De afgelopen jaren zijn al veel verhalen verzameld, maar niet eerder zijn de getuigenissen van inwoners en betrokkenen bij de gaswinning op een systematische en wetenschappelijke wijze vastgelegd.

Oral history is een manier om geschiedenis vast te leggen door mondelinge overlevering. Het draait om het verzamelen, bewaren en analyseren van verhalen, herinneringen en ervaringen van individuen over gebeurtenissen, culturen en tradities. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op geschreven documenten, biedt oral history een levendige en persoonlijke kijk op het verleden door middel van interviews, gesprekken en getuigenissen van mensen die de gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt. Het biedt een unieke kans om inzicht te krijgen in het alledaagse leven, emoties, perspectieven en de impact van historische gebeurtenissen op individuen.

Ooggetuigen van de Gaswinning is een initiatief van negen organisaties met wortels in Groningen, naar een idee van Diepduik Media. Iedere partij brengt eigen expertise in, waardoor de wetenschappelijke kwaliteit wordt gegarandeerd. Betrokken partners zijn: Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, de vakgroep Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen, Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied, Groninger Archieven, EPIQ, Noorderpoort, Biblionet Groningen en Pro-Time.

Erik Wijnholds, www.diepduikmedia.nl