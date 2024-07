Fally Bloem exposeert in Galerie Erika Stulp

OUDESCHANS – Van 26 juli tot en met 8 september exposeert Fally Bloem in Galerie Erika Stulp. Ook zijn daar werken van Erika zelf te zien.

De officiële opening is op zondag 28 juli. Om 16.00 uur houdt Fally een presentatie van haar werk in klei en porselein en vertelt Erika over haar galerie. Wim van der Kuip (kunstenaar en componist) zorgt voor de muzikale omlijsting en er zijn hapjes en drankjes.

Fally Bloem heeft haar atelier in Taarlo in een prachtige monumentale boerderij en in het bijgebouw.

Ze bouwt haar objecten op met ringen of platen zeer dunne klei (porselein) en na het bakken speelt ze heel sumier met lijnen of vlekken glazuur in een contrasterende kleur. Bijvoorbeeld een witte schaal met een zachte ‘beduimelde’ structuur, waar als het ware een riviertje door stroomt in een kronkelige zwarte lijnvoering. De werken doen broos aan en zijn zelfs soms iets transparant. Fally heeft een keramische opleiding genoten in Gent, waar ze jaren heeft gewoond.

Erika Stulp heeft haar galerie en atelier in de stad Groningen 2 jaar geleden verruild voor een prachtig woon/werkverblijf in het vestingdorpje Oudeschans, waar ze samen met gastkunstenaars exposeert.

Haar werk is expressionistisch en kleurrijk en nu met zwart-witte elementen . De thema’s gaan inmiddels vaak over Groningse landschappen en huizen of gebouwen.

Galerie Erika Stulp,

Molenweg 4 9696XN Oudeschans

Openingstijden: vrijdag – zaterdag – zondag van 13.00-17.00 en op verzoek 0636167686

Erika Stulp