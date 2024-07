Financiële steun voor stichting ‘Ons laand, ons lu’

APPINGEDAM – De Provinciale Staten heeft besloten om de stichting ‘Ons laand, ons lu’ een financiële bijdrage te verlenen. Dit naar aanleiding van een door de BBB ingediend amendement, dat ondersteund werd door meerdere partijen. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 10.000 euro, gedurende de periode 2024-2027.

Aan de gevel een bewust gehavende Groninger vlag. In de etalage, naar buiten toe gericht, een scherm met actuele meetgegevens van bodemactiviteit betreft. De zon schijnt in de bekendste -hangende keukens-straat van Appingedam, waar toeristen en Daamsters zich mengen met

mensen die doelgericht en vaak vol vragen en emotie over de drempel van nummer 42 stappen. Bij de stichting ‘ons laand, ons lu’.



Albert Heidema zit achter zijn bureau als Harm Nieboer, Groninger BBB- statenlid, binnenstapt. In zijn handen een tasje waaruit hij, als de koffie klaar is een bescheiden appeltaart tevoorschijn tovert. Het mag gevierd worden. In de Statenvergadering, de dag ervoor, diende de BBB-fractie een door meerdere partijen ondersteund amendement in. Een vraag om een wijziging van een besluit op een specifiek onderdeel. In het hoofdlijnenakkoord van de coalitie in de Provinciale Staten is opgenomen dat vrijwilligersorganisaties aangemoedigd worden in hun werkzaamheden.

In het licht daarvan viel ‘ons laand, ons lu’ op, in goede zin. Deze stichting, met Heidema als drijvende

kracht, zet zich volop in voor mensen die vastlopen bij officiële instanties waar het gaat om afwikkeling van hun aardbevingsschade. Het door bijna alle partijen aangenomen amendement houdt in dat de

stichting over de periode 2024-2027 vanuit de provincie jaarlijks een financiële bijdrage van 10.000 euro krijgt.

Het is een erkenning, zo vindt Heidema. Al zeven jaar helpt hij, als ervaringsdeskundige waar het gaat om

aardbevingsschade, andere mensen belangeloos. Een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente was er wel, maar dit was lang niet voldoende om basale kosten te kunnen dekken. Met dit gebaar vanuit de provinciale politiek, kan er vooruit gekeken worden, is er meer financiële armslag en dat geeft rust en

vertrouwen.



Buiten veelvuldig contact met Nieboer, zijn ook met name Agnes Bakker (SP) en Dries Zwart (PvhN) nauw betrokken bij het werk van de stichting, evenals Gas-gedeputeerde Susan Top die hij nog kent van haar functie bij het Groninger Gasberaad. In de beginjaren, toen Gerard Beukema nog waarnemend burgemeester was, heeft hij veel aan hem gehad. Ook heeft Heidema goed contact met de meeste raadsleden van de gemeente Eemsdelta.

Kockelkoren, inspecteur-generaal bij de Staatstoezicht op de Mijnen, zit hier wel aan de tafel. De samenwerking met beleidsmakers en bestuurders is belangrijk. Belangrijk om zo tot een steeds beter beleid te kunnen komen waarmee de gedupeerden geholpen zijn.



Tijdens het overleg stapt er een, ondanks haar hoge leeftijd, kwiek ogende dame binnen. Heidema kent haar bij naam. In haar hand een krantenknipsel. Het gaat over een nieuwe regeling vanuit het IMG. ‘Geldt dit ook voor mij?’, vraagt ze. “Moet ik hier iets mee?”. En: ”Wanneer komen ze nu bij mij om mijn appartement te versterken? Ik hoor helemaal niets en mijn mede- bewoners in het complex ook niet. Wij vinden dat heel vervelend”, besluit ze. Heidema belooft haar het uit te zoeken.



Communicatie naar mensen is veelal het probleem. Gelukkig heeft iedereen nu een eigen contactpersoon, dat is een verbetering, maar contact zou frequenter moeten en meer op initiatief van het IMG. Het NCG, dat belast is met de versterking, kampt met een capaciteitstekort, waarmee soms bij het IMG, in de afhandeling met bevingschade, geen rekening gehouden wordt.



Tot slot merkt Heidema op dat er -nu nog steeds- bij veel bestuurders en andere professioneel betrokkenen te weinig kennis en kunde is over de problematiek die, zeker ook (bodem)technisch gezien, in onze omgeving speelt. En zolang dat het geval is, staat de deur van ‘ons laand, ons lu’ open, voor iederéén.

Hillegonda Dijkman, communicatiemedewerker BBB-Statenleden