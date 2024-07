Man gewond bij steekincident Julianapark Veendam

VEENDAM – Bij een steekincident in het Julianapark in Veendam is een man gewond geraakt.

De hulpdiensten werden vanavond om half negen gealarmeerd voor een steekincident in het Julianapark in Veendam. In het park troffen ze een gewonde man aan. Hij werd ter plaatse behandeld aan z’n verwondingen en vervolgens naar een ziekenhuis gebracht.

In de omgeving is een verdachte aangehouden. Er wordt onderzoek naar de toedracht van het incident gedaan. De omgeving is afgezet.

Foto’s: Peter Panneman en Willem van der Werf, parkstadveendam.nl