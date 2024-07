Oertijdmarkt op 28 juli in Emmen

EMMEN – Dit jaar de 18e editie van de grootste mineralen buitenmarkt van Nederland.

Het is een markt vol met mineralen, fossielen, archeologie, geologie en aanverwant. Met talloze (kinder)activiteiten en met enkele zeer prominente gasten. ‘Stonehunter’ Eric van IJsseldijk tekent voor de organisatie van de Oertijdmarkt op 28 juli (10.00-17.00 uur) in Emmen – op de wielerbaan achter het stadion van FC Emmen. “Vorig jaar trokken we ruim vierduizend bezoekers met 140 kraampjes. Natuurlijk hopen we dat aantal te overtreffen”.

Prominente gasten

Behalve de markt met veel internationale mineralen en fossielen handelaren is er vooral heel erg veel te doen op 28 juli. ‘De markt is geschikt voor jong en oud. We hebben de vier actieve geologische clubs op de markt en er staan archeologische clubs. Je kunt op zoek naar archeologische muntjes, goud pannen, fossielen uitkappen, dinoknijpers maken en stenen schilderen, te veel om op te noemen. ‘We gaan vuistbijlen en speerpunten maken met de Nederlandse kampioenen en er is een workshop beeldhouwen’, vervolgt Van Ijsseldijk. Verder verwelkomen we Juan Grande uit Mexico, die speciaal naar Emmen komt om geodes te kraken.’ Ook John Hammond, de oprichter van Jurrasic Park, schijnt langs te komen, of in elk geval iemand die daar sterk op lijkt. Verder zou er zomaar eens een dino, schaap of geit rond kunnen lopen op de markt in Emmen.

De Oertijdmarkt is uniek

De ‘Stonehunter’ weet hoe je een succesvol evenement moet organiseren. ‘Ik wil vooral dat mensen het naar hun zin hebben. Dat ze aan het einde van de dag al weten dat ze volgend jaar opnieuw komen. Dat kost best wat inspanning, maar ik heb er graag voor over. Dit jaar komen er ook twee muzikale oermensen. Buiten de bekende DJ, gaan zij de hele markt muzikaal ondersteunen. De Oertijdmarkt in Emmen mag overigens best uniek genoemd worden. Een kaartje kost slechts vijf euro, kinderen tot zestien jaar betalen de helft. En dan heb je echt de hele dag plezier.’

Workshop beeldhouwen

Dit jaar gaan we met speksteen leuke creaties maken. Maak zelf een leuke Dino of gewoon een creatie waar iedereen jaloers op kan worden. Daarbij krijgen we hulp van professionals. Alles is te lezen op de website www.oertijdmarkt.nl en alle nieuwtjes staan op facebook, instagram en zelfs TikTok. Wil je meer informatie mail dan naar info@oertijdmarkt.nl.

De Oertijdmarkt is Zondag 28 juli van 10.00 tot 17.00 uur op de wielerbaan achter FC Emmen. Er zijn genoeg parkeerplaatsen en met openbaar vervoer ook goed te bereiken.

Erik van IJsseldijk

Foto’s: Arend van Haaren en Oertijdmarkt