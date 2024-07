Open dagen boerderij Hermans Dijkstra te Midwolda

MIDWOLDA – Altijd al graag een grote boerderij willen bezoeken? Dat kan. In Midwolda staat de mooie Oldambtster boerderij HERMANS DIJKSTRA met z’n Engelse landschapstuin vier dagen open voor bezichtiging. Kom langs op donderdag 1 of zaterdag 3 augustus.



De prachtige boerderij aan de rand van de Graanrepubliek is vrijwel geheel authentiek ingericht. Hier is te zien hoe de welgestelde graanboeren in het midden van de 18e eeuw woonden en werkten.

Toen het in 1858 werd gebouwd bevond de Groninger akkerbouw zich op de top van de welvaart. Die jaren worden wel de champagnejaren genoemd en dat is aan de boerderij af te lezen.



Gelijktijdig met de bouw van de boerderij werd een Engelse landschapstuin aangelegd met een vijver en slingerende wandelpaden. Het voorhuis heeft een deftige entree met stoep en verder fraai ingerichte kamers. De woonvertrekken hebben prachtige stucwerkplafonds en allerlei decoraties in Jugendstil.

Het witte voorhuis is geheel onderkelderd en biedt plaats aan de bekende weckflessen met tuingroente, een collectie Keuls steengoed en een verzameling 19e eeuws keukenaardewerk.



Verder naar achteren de eetkamer, de meidenkamer met bedstede, de keuken en het karnhuis.

Helemaal aan het einde het bedrijfsgedeelte het landbouwgerei, de koegang met koe- en paardenstallen en de enorme graanschuur voor de opslag van de oogst.



Bezoekers worden ontvangen door vrijwilligers die als boer, meid of knecht over het leven van vroeger kunnen vertellen. Een ontdekkingstocht in de boerderij is ook leuk voor kinderen die vrij door de stallen, de schuur en de grote kelders kunnen dwalen. Verder is er voor hen een leuke puzzel op te lossen. Met een bezoek aan de authentieke boerderij gaat u terug in de tijd.

De volgende openstellingsdagen zijn op 8 en 10 augustus.

Toegang gratis

Openstelling 10.00 – 16.00 uur

J.P. Koers