Pekela stopt met apart inzamelen van plastic, metalen verpakkingen en drankkartons

PEKELA – Inwoners van Pekela hoeven vanaf komend najaar hun plastic afval, metalen verpakkingen en drankkartons niet meer te scheiden. Dit zogeheten PMD-afval kan voortaan in één container met het restafval. Groente, fruit en tuinafval (GFT) en papier blijven wel apart ingezameld.

Voor de inwoners betekent dit dat de oranje PMD-container verdwijnt. Voor de andere drie oude containers komen drie nieuwe containers met een ‘tilkraag’. De vier oude containers worden om de beurt opgehaald bij de inwoners en vervangen door de nieuwe containers.

Met de zogeheten nascheiding door Omrin worden grondstoffen beter benut en uiteindelijk blijft er minder afval over. Alle vormen van afval – dus ook papier – wordt ingezameld door afvalverwerker Omrin. Het nieuwe afvalbeleid is dinsdag 16 juli vastgesteld door de gemeenteraad van Pekela.

Waarom doen we dit?

Samen met Omrin maken we het scheiden van afval voor onze inwoners makkelijker. Na het verdwijnen van de PMD-container mag het PMD bij het restafval. Het scheiden van afval gebeurt dan achteraf bij Omrin in de fabriek.

Wethouder Reiny Kuipers: ‘Vorig jaar hebben we onder onze inwoners een enquête gehouden over afval. Naar de uitkomsten hiervan hebben wij goed geluisterd en zijn daarmee aan de slag gegaan. Voor de inwoners wordt het nu makkelijker en we denken uiteindelijk meer grondstoffen over te houden en minder afval. Daardoor houden we ook de kosten in de hand.’



Wat betekent dit voor de inwoners van Pekela?

De inwoners van Pekela krijgen drie nieuwe containers:

Restafval inclusief PMD : wordt om de week geleegd (grijze deksel)

: wordt om de week geleegd (grijze deksel) GFT : wordt om de week geleegd (groene deksel)

: wordt om de week geleegd (groene deksel) Papier: wordt om de vier weken geleegd (blauwe deksel)



Inwoners krijgen een afvalpas voor het afvalbrengstation (te gebruiken vanaf 1 januari 2025). Daarnaast worden de openingstijden van het afvalbrengstation verruimd vanaf 1 januari 2025.



De huidige ophaalroute en ophaaldag blijven grotendeels zoals onze inwoners gewend zijn.

Wisselen containers

Vanaf 1 oktober 2024 tot 1 januari 2025 worden de containers in opdracht van Omrin in drie fasen gewisseld. Inwoners worden in deze laatste drie maanden van 2024 aan de hand van brieven nader geïnformeerd. De eerste brief met informatie valt halverwege september 2024 op de deurmat.

Omrin afvalapp

Vanaf 1 oktober 2024 is alle afvalinformatie, zoals ophaaldagen en scheidingsinformatie (wat mag in welke container) te vinden in de Omrin afvalapp. Natuurlijk is de afvalinformatie ook nog steeds op papier verkrijgbaar op het gemeentehuis en bij de dorpshuizen.

Gemeente Pekela