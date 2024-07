Stuiterende zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren in het Oldambt

OOSTWOLD – Van 29 juli t/m 3 augustus organiseert Geloof in Groningen een stuiterend gezellige Vakantie Bijbel Club Feestweek. Het thema is: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…

Houd je van spelletjes doen, of meer van knutselen? Of doe je liever een proefje in het proeflokaal? Het kan allemaal! Van 10.30 tot 12.00 uur is er een vrolijk programma, met elke dag een bezoekje van Professor TokTokZwiepZwiep, een mooi bijbelverhaal, liedjes, schminken, Juda de Leeuw, nagels lakken, touwtrekken en nog veel meer. Vanaf 10.00 uur kun je je inschrijven.

Iedereen is welkom: gelovig, niet-gelovig of anders-gelovig, kom gezellig feest vieren. De feestweek is in basisschool ‘De Lichtboei’ in Oostwold (Huningaweg 2). Je ouders/verzorgers zijn natuurlijk ook hartelijk welkom voor een bak koffie of thee en een lekkere koek (maar ze mogen ook gerust even wat boodschappen doen of lekker thuis in de zon gaan zitten).

Jongerenevents

Voor jongeren (12-17 jaar) organiseert Geloof in Groningen een aantal geweldige jongerenevents. Op het prachtige strand van Midwolda zijn allemaal toffe dingen te doen: vlotten bouwen, lasergamen, expeditiespellen doen en no lifen bij een kampvuur, samen met inspirerende bible-talk en véél gezelligheid met je vrienden. Dus… kom ook en neem je vrienden mee!

Nog even op een rij…

Kinderclubs:

Waar? Basisschool ‘De Lichtboei’, Huningaweg 2, Oostwold

Wanneer? 29 juli t/m 3 augustus (let op: 3 augustus heeft een andere tijd/locatie – hiervoor krijg je op de club een uitnodiging)

Hoe laat? 10.30-12.00 uur, inschrijven en inloopactiviteiten vanaf 10.00 uur

Voor wie? Álle kids die naar de basisschool gaan

Jongerenevents:

Waar? Strand Midwolda, Strandweg 1 (met slecht weer verplaatsen we naar een andere locatie, dus check onze socials)

Wanneer? 31 juli t/m 3 augustus (let op: 3 augustus heeft een andere tijd/locatie – hiervoor krijg je op het event een uitnodiging)

Hoe laat? Woensdag tot vrijdag: 14.30-16.00 uur, inloop vanaf 14.00 uur

Vrijdagavond: 21.00-23.00 uur, inloop vanaf 20.30 uur

Voor wie? Jongeren van 12 tot 17 jaar

Bert & Christa Noteboom