Twee personen aangehouden in onderzoek verdovende middelen Musselkanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 17 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL WAT REGEN | DRIE WARMER DAGEN

Het is een bewolkte start van de dag en plaatselijk valt er ook een beetje regen of motregen. Dat kan ook in het begin van de middag nog wel, pas later in de middag en vanavond is er kans op enkele bredere opklaringen. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 20 á 21 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west.

Vannacht is er maar weinig wind en dan zijn er meer opklaringen met daardoor ook een paar mistflarden.

Morgen is er een zwakke veranderlijke wind met zonnige perioden, stapelwolken, sluierbewolking, en een maximumtemperatuur van 24 graden. Vrijdag is er een zwakke oostenwind met veel zon.

Zaterdag zou het zelfs 30 graden kunnen worden met ‘s avonds onweer, en zondag gaan we daarna terug naar 22 tot 24 graden. Dat zouden vanaf morgen dus een paar zomerse dagen achter elkaar kunnen zijn met mogelijk een keertje 30 graden op de zaterdag.