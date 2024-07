Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Weende

WEENDE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Weende. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 17 juli ging de wandeling van WandelenWerkt weer van start bij MoeNieks in Weende. Hier stond zoals gewoonlijk vanaf 8.45 uur de koffie met huisgemaakte koeken weer klaar en konden de deelnemers, die zich vooraf hadden opgegeven, zich weer melden bij de wandelcoaches.

De eerste groep vertrok om 9.15 uur en wandelde door het stroomdal van de Ruiten Aa, richting Jipsinghuizen. Onderweg viel op dat er in dit gebied veel verschillende gewassen worden geteeld zoals: hennep, boekweit, erwten, akkerbonen en mais. Ook viel het de wandelaars op dat er hier strokenteelt wordt toegepast. Bij strokenteelt worden, in tegenstelling tot monocultuur, op een perceel meerdere gewassen in stroken naast elkaar geteeld. De diversiteit aan gewassen gaat hiermee omhoog, wat bijdraagt aan een toename in onder- en bovengrondse diversiteit aan gewas-specifieke soorten. Doordat er afwisseling is in gewassoorten, kunnen ziekten en plagen zich bovendien minder snel verspreiden, waardoor er minder gewas-beschermende middelen nodig zijn.

Aangekomen in Jipsinghuizen werd bij het monument een korte drinkpauze ingelast. Dit monument aan de Ruiten Aa is een beeld , in 1989 gemaakt door de kunstenaar Eddy Roos. Het beeld is gewijd aan de werkverschaffing in Westerwolde. Vanaf 1924 werden werklozen per tram naar Jipsinghuizen vervoerd om daar de gronden in de omgeving te ontginnen. Ze werden hierbij ondergebracht in barakken en kregen een zeer karig loon. Het beeld stelt een zwevend figuur voor, met daarboven een vliegend figuur dat een zonneschijf draagt. Het vliegende figuur is in dit geval een metafoor voor troost, en de zonneschijf stelt de ondergaande zon voor.

Via de Jipsingboertangerweg en de Lokstreek ging de wandeling richting het Winschoterbos. Dit bos is ontstaan doordat J. Buiskool, burgemeester van achtereenvolgens Vlagtwedde en Delfzijl en rijksinspecteur voor de werkverschaffing, er bij de gemeente Winschoten op heeft aangedrongen 50 ha heidegrond bij Jipsingboertange af te staan en over te dragen aan de NV De Verenigde Groninger Gemeenten. Van deze NV waren 50 Groninger gemeenten lid, maar Winschoten dus waarschijnlijk niet. In ruil voor het afstaan van deze 50 ha heide kreeg de gemeente Winschoten een smal perceel grond toegewezen met de bepaling dat het bebost moest worden. Dit ter compensatie voor het bos dat tijdens de ontginning was verdwenen. En zo is dus het Winschoterbos ontstaan, ver van de plaats Winschoten.

De wandeling ging vervolgens via de Wijnbossen en de Molenkampweg weer richting MoeNieks. Daar stond, zoals gebruikelijk, voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Jan Bossen