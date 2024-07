Grunneger Schriefcafé en Grunneger Laidjescafé in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – In de maand augustus gaat bibliotheek Ter Apel aan de slag met het Gronings. Zo kan je op donderdag 15 augustus meedoen aan het Grunneger Schriefcafé. Een week daarna, donderdag 22 augustus, kan je meezingen met het Grunneger Laidjescafé. Zo staat de zomer in het teken van ’t Grunnegs.



Grunneger Schriefcafé: dichten en schrieven

Donderdag 15 augustus, 14.00 – 15.30 uur, bibliotheek Ter Apel

Schrieven joe groag in het Grunnegs of willen joe dit beter leren? Kom din noar het Grunneger Schriefcafé. Hier kommen wie bie nander om in het Grunnegs te dichten en te schrieven. Om beter in het Grunnegs te schrieven en proaten te kinnen din is mitdoun mit het Grunneger Schriefcafé ain mooie gelegenhaid om de toal onder de knije te kriegen.



Grunneger Laidjescafé: Zing mit in ’t Grunnegs

Donderdag 22 augustus, 14.00 – 15.30 uur, bibliotheek Ter Apel

Op twaientwinteg augustus kompt zangeres Silvia Fledderus noar Troapel. Zij is opgruid in Valthermond, alwoar ze het grunnegs en folkmeziek met de paplepel in goten kreeg’n hef. Dit veurjoar kreeg ze van heur pappe ain koffer met haile oale folklaidjes uut onze streek’n, zoas Dastoe de Laifste Bist, ’t Zoere Huwelijk, en het wel bekende Peerd van Ome Loeks. Op de twaientwintegste komt ze met gitaar en contrabas naar de biebetheek en gait ze D’oale Folklaidjes veur en mit ons zingen. Kinnen joe d’oale laidjes mitzingen?



Beide activiteiten zijn gratis, ook als je geen lid van de bibliotheek bent. Het is wel fijn als je je

even aanmeldt via www.biblionetgroningen.nl/agenda.

Lilian Zielstra