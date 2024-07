DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen dinsdag 17.00 en woensdag 9.00 uur is bij een bouwplaats aan de Daimlerstraße in Meppen ingebroken. Er is 60 meter krachtstroomkabel gestolen. De schade bedraagt 250 euro.

Bunde

Gistermiddag om vijf uur is in een supermarkt aan de Neuschanzer Straße de portemonnee van een 59 jarige inwoonster van Bunde gestolen. De vrouw had het voorwerp in haar winkelkarretje liggen. In de portemonnee zat een klein geldbedrag.