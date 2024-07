Nieuwe economische visie draagt bij aan groei brede welvaart

GRONINGEN – Hoe werken we als provincie de komende jaren aan een toekomstbestendige economie? Dat staat beschreven in de nieuwe economische visie 2035. Met aandacht voor het MKB, de agrarische sector, de industrie, vrijetijdseconomie en de health-sector. Zo creëren we blijvend werkgelegenheid voor Groningen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de brede welvaart van de Groningers.

Centraal staat – samen met andere partijen – werken aan de verbetering van de brede welvaart van de inwoners van de provincie Groningen. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiele welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, cultuur, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid.

Drie doelen

We doen dit door te werken aan drie doelen. Het versterken van het verdienvermogen van de Groninger economie (verhogen van het persoonlijk besteedbaar inkomen en van de (arbeids)productiviteit van Groninger bedrijven). Door het stimuleren van de circulaire economie (meer hergebruik van materialen en afval verminderen). En door het verbeteren van het vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt (o.a. voldoende en passend personeel, uitbreidingsruimte, grondstoffen, water).

De komende maanden maken we – op basis van de visie – concrete uitvoeringsplannen. Dit doen aan de hand van deze zes opgaven

Bevorderen van de innovatie en kenniseconomie

Werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Internationaliseren

Perspectiefvolle landbouw stimuleren

Toekomstbestendigheid bestaande bedrijven waarborgen

Een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat realiseren

Volgende stap

De Groninger economie bestaat uit verschillende economische gebieden die verschillen qua economische structuur, historie en beroepsbevolking. Dit vraagt een regionale aanpak in het economisch beleid. Dit komt terug in de projecten en activiteiten in het economische beleids- en uitvoeringsprogramma waar we de komende tijd aan werken.

U vindt de nieuwe economische visie HIER.

