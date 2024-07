Subsidie onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten uitgebreid

GRONINGEN – Voor karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten bestaat de Subsidie Onderhoud Karakteristieke panden (SOK). Nieuw is dat deze regeling uitgebreid is en daardoor voor meer onderhoudswerkzaamheden aan te vragen is. Met het uitvoeren van onderhoud blijft erfgoed in Groningen behouden.

Onderhoud

De subsidie is bedoeld voor onderhoud aan de buitenkant van karakteristieke panden, zoals onder andere schilder- en voegwerk aan de gehele buitenkant, onderhoud en herstel aan afvoer, (rieten) daken en schoorstenen en vervanging van houten kozijnen en deuren. Ook voor onderhoud aan beschermde onderdelen van gemeentelijke monumenten kan subsidie worden aangevraagd. De werkzaamheden moeten technisch noodzakelijk zijn. Dat betekent dat de onderdelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd in matige of slechte staat zijn.

Karakteristiek pand of gemeentelijk monument?

Een karakteristiek pand is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan van de gemeente. Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of door contact op te nemen met de gemeente. Een gemeentelijk monument is opgenomen in het gemeentelijke monumentenregister, te raadplegen via de website van de gemeente of door contact op te nemen met de gemeente. De regeling is bovendien beschikbaar voor boerderijen met een woonfunctie, in het geval dat dit karakteristieke panden of gemeentelijke monumenten zijn. Een boerderij staat op www.ruimtelijkeplannen.nl omschreven als ‘agrarisch erfgoed’.

Vergoeding

De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000. Voor boerderijen bedraagt de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.

Informatie

De aangepaste regeling is vanaf 16 juli van kracht. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie.

Bron: Provincie Groningen